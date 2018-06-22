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Facebook paralı mı oluyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook’un test etmeye başladığı yeni özellik sayesinde, grup sahipleri artık üye olan kullanıcılardan üyelik ücreti talep edebilecek.

Facebook pilot birkaç grup üzerinde denemeye başladığı yeni özelliği sayesinde artık, kullanıcılara ücret ile üyelik sunacak.

Kullanıcılar üyelik tabanlı Facebook gruplarına katılırken, grup sahibi istediği takdirde kullanıcılardan ücret talep edebilecek.

Mobil uygulama üzerinden testlerine başlanan özellikten Facebook şimdilik herhangi bir kesinti yapılmıyor fakat Apple Appstore ve Google Play uygulamaları aracılığıyla ödeme yapıldığı için mağazalardan ufak kesintiler oluyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Facebook sosyal medya ücret

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