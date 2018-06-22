Facebook paralı mı oluyor?

Facebook pilot birkaç grup üzerinde denemeye başladığı yeni özelliği sayesinde artık, kullanıcılara ücret ile üyelik sunacak.
Kullanıcılar üyelik tabanlı Facebook gruplarına katılırken, grup sahibi istediği takdirde kullanıcılardan ücret talep edebilecek.
Mobil uygulama üzerinden testlerine başlanan özellikten Facebook şimdilik herhangi bir kesinti yapılmıyor fakat Apple Appstore ve Google Play uygulamaları aracılığıyla ödeme yapıldığı için mağazalardan ufak kesintiler oluyor.
DHA
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