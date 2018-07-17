Galaxy modellerine zam geldi!

Türkiye’deki teknoloji gündemi dolar ve euro kurunun reel piyasaya yansımasının ardından her gün yeni bir zam haberi ile uyanmaya başladı. Apple ile başlayan dudak uçuklatam zamların ardından şimdi de Güney Koreli Samsung cephesi kur ayarlaması yaparak sevilen modellerinin fiyatlarına zam uyguladı.

Samsung’un uygulamış olduğu zamlar Apple’ın ki kadar acımasız görünmüyor. Peki, bu zamlardan sonra bu modellerin fiyatları ne kadar oldu? Note 8 zamdan önce 4.999 TL‘ye satılıyordu. Zam sonrası Note 8’in fiyatı 5.499 TL‘ye yükseldi.

Galaxy S9 zam öncesi 4.599 TL‘ye satılıyordu. Zam sonrası ise bu modelin fiyatı 4.899 TL oldu. Ailenin geniş ekranlı üyesi Galaxy S9 Plus ise 5.199 TL‘ye satılırken fiyatı bir anda 5.499 TL’ye çıktı.

Yani Samsung’un yaklaşık olarak 300 ila 400 TL arasında bir zam yaptığını söyleyebiliriz. Apple’ın tam 1.400 TL‘lik iPhone X zammının yanında bu zamlar gayet makul görünüyor. Apple‘ın bu fiyat politikasından acilen vazgeçmesi gerekiyor. Aksi durumda Samsung fiyatları uygun tutarak rakibine ağır bir darbe indirebilir.

Gökten iPhone yağıyor!

