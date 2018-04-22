HABER

Google'dan 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili özel Doodle! Peki Dünya Günü nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Her sene 22 Nisan tarihinde çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere yönelik dikkat çekmek maksadıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü'nü teknoloji devi Google da unutmadı. 22 Nisan Dünya Günü'ne özel bir Doodle hazırlayan Google, bir de günün önemini vurgulayan bir video yayınladı. Peki Dünya Günü nedir? Neden kutlanır ve tarihçesi nedir? İşte merak edilen Dünya Günü sorularının yanıtları...

Google'dan 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili özel Doodle! Peki Dünya Günü nedir?

İlk kez 1970 yılında kutlanmaya başlayan ve o günden bu yana çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek hatırlanan Dünya Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Dünyanın en büyük arama motoru Google'da, Dünya Günü'ne özel olarak hazırladığı video ile bugünün anlam ve önemini Google kullanıcılarına anlattı. İşte, Google'ın bugüne özel olarak hazırladığı video ve Dünya Günü hakkında merak edilen detaylar...

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

22 Nisan Dünya gününe özel bir video hazırlayan Google, böylece her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nü unutmamış ve büyük destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı 1 dakika 45 saniyelik videoda, Jane Goodall adında bir doktorun görüşlerine yer veriliyor. İşte, Google tarafından hazırlanan 22 Haziran Dünya Günü videosu...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
Sema kod adlı terörist öldürüldüSema kod adlı terörist öldürüldü
450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya günü nedir dünya günü neden kutlanır 22 Nisan Dünya Günü Google Doodle

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İlginizi Çekebilir

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

Xiaomi Mi A1, A101'de satışta

Xiaomi Mi A1, A101'de satışta

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların mobilde erkeklerden daha fazla vakit geçirdiği ortaya çıktı

Kadınların mobilde erkeklerden daha fazla vakit geçirdiği ortaya çıktı

Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.