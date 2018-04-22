Google'dan 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili özel Doodle! Peki Dünya Günü nedir?

İlk kez 1970 yılında kutlanmaya başlayan ve o günden bu yana çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek hatırlanan Dünya Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Dünyanın en büyük arama motoru Google'da, Dünya Günü'ne özel olarak hazırladığı video ile bugünün anlam ve önemini Google kullanıcılarına anlattı. İşte, Google'ın bugüne özel olarak hazırladığı video ve Dünya Günü hakkında merak edilen detaylar...

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

22 Nisan Dünya gününe özel bir video hazırlayan Google, böylece her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nü unutmamış ve büyük destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı 1 dakika 45 saniyelik videoda, Jane Goodall adında bir doktorun görüşlerine yer veriliyor. İşte, Google tarafından hazırlanan 22 Haziran Dünya Günü videosu...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.