Huawei Mate X somut adımı attı

Huawei P10, Mart ayında tanıtılırken, Mate 10 ise son çeyreğe doğru satışa sunulmuştu. Çinli üretici, Mate 10’u satışa sunmadan önce bu telefonun Huawei Mate X ismi ile raflardaki yerini alacağı iddia edilmiş fakat bu iddialar asılsız çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün Huawei cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Çinli üretici Mate 10 ismini tercih edince Huawei Mate X isminin tamamen rafa kaldırıldığı düşünülmüştü. Nihayetinde “X” Roma rakamı ile 10’u ifade ettiği için aynı isimle iki farklı modelin satışa sunulmayacağı düşüncesi ağır basmıştı.

Fakat Huawei’nin Mate X ismini kısa süre önce tescil ettirdiği ortaya çıktı. Peki bu ne anlama geliyor. Genel olarak Huawei, tescil ettirdiği isimleri yeni modellerinde kullanan bir firma. Yani Samsung gibi bu isimler sadece kağıt üzerinde kalmıyor. Dolayısıyla bu sene satışa sunulacak olan yeni Mate modelinin Mate X ismini taşıyacağı iddiaları kuvvetle muhtemel görünüyor.

Elbette şu an Huawei cephesinden net bir açıklama gelmiş değil. Belki de Huawei Mate X özel bir seri olarak karşımıza çıkar. Bu da bir ihtimal. Yine de bekleyip göreceğiz.

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