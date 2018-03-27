HABER

Huawei P20 Pro tanıtıldı! İşte Huawei P20 Pro’nun özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

Huawei, Pro takısı altında amiral gemileri çıkartmaya devam ediyor. Bu takının son üyesi olan Huawei P20 Pro, bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. İşte Huawei P20 Pro’nun özellikleri ve fiyatı...

Huawei P20 Pro tanıtıldı! İşte Huawei P20 Pro’nun özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Pro sonunda bizlere kendini gösterdi. Huawei’nin bugün düzenlediği etkinlikte küçük kardeşi Huawei P20 ile birlikte tanıtılan telefon, üst düzey özellikleri ile iyi bir akıllı telefon deneyimi vaadediyor. Lafı fazla uzatmadan Huawei P20 Pro’nun özelliklerine geçelim.

HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Pro’nun ekranı Huawei P20’den biraz daha farklı. P20 Pro’nun ekranı AMOLED ve iPhone X’te olduğu gibi çentikli bir yapıda. Bu ekran 6.1 inç büyüklüğünde, 18:9 formatında ve 2K+ çözünürlüğünde.

huawei

Telefon gücünü ise Huawei’nin Mate 10 Pro modelinde de kullandığı Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Bu yapay zeka destekli işlemcinin yanında cihazda 6GB RAM ve 128GB hafıza bulunuyor. Huawei P20 Pro’nun bataryası 4000 mAh. Bu batarya hızlı şarj desteğine sahip. Bu değer oldukça iyi bir batarya süresi sunacaktır. Gelelim telefonun asıl bombasına.

HUAWEİ P20 PRO’NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Pro’nun kamera tarafında Huawei’nin bir geleneği olarak Leica desteği var. Ancak bir ilk olarak telefonun arka kısmında tam 3 kamera bulunuyor. Üç kameranın üçü de türlü türlü yeteneklere sahip.

huawei2

Mesela kameralardan biri tam tamına 40 megapiksel değerinde renkli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Bu çözünürlük bir akıllı telefon kamerası için gerçekten muazzam. Kameralardan ikincisi 20 megapiksel değerinde ve monokrom. Bu sayede Huawei P20 Pro ile oldukça hoş monokrom fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Kameralardan üçüncüsü ise 8 megapiksel değerinde ve geniş açılı fotoğraflar çekebilmek için eklenmiş. Bu kamera ayrıca alan derinliği sağlayarak portre modu çekebiliyor. P20 Pro'nun ön tarafında ise selfie tutkunları için geliştirilmiş 16 megapiksel değerinde bir ön kamera yer alıyor. Bu kamera ile portre modu çekebilmek mümkün. Ayrıca önce Sony Xperia XZ Premium ile tanıdığımız daha sonra Samsung Galaxy S9 modellerine de gelen 960 fps ağır çekim video yeteneği Huawei P20 Pro’nun arka kamerasına da eklenmiş.

HUAWEİ P20 PRO’NUN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Huawei’nin müthiş özellikler ile donattığı akıllı telefonu Huawei P20 Pro, 899 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei P20 Pro P20 pro Huawei P20 pro özellikleri Huawei p20 pro fiyatı Huawei P20 Pro kamera Huawei p20 pro çıkış tarihi Huawei p20 pro ne zaman satışa çıkacak p20 pro özellikleri p20 pro fiyatı android Google akıllı telefon 960 fps iPhone X çentikli ekran

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

İlginizi Çekebilir

WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat

WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat

WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!

WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple öğrenciler için geliştirdiği ucuz iPad'i tanıttı! İşte ucuz iPad'in özellikleri ve fiyatı

Apple öğrenciler için geliştirdiği ucuz iPad'i tanıttı! İşte ucuz iPad'in özellikleri ve fiyatı

WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!

WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!

Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı

Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

Hayal değil gerçek: Apple'dan katlanabilir iPhone X geliyor!

Hayal değil gerçek: Apple'dan katlanabilir iPhone X geliyor!

Apple'dan öğrenci dostu iPad geliyor!

Apple'dan öğrenci dostu iPad geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.