Huawei P20 Pro tanıtıldı! İşte Huawei P20 Pro’nun özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Pro sonunda bizlere kendini gösterdi. Huawei’nin bugün düzenlediği etkinlikte küçük kardeşi Huawei P20 ile birlikte tanıtılan telefon, üst düzey özellikleri ile iyi bir akıllı telefon deneyimi vaadediyor. Lafı fazla uzatmadan Huawei P20 Pro’nun özelliklerine geçelim.
HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ
Huawei P20 Pro’nun ekranı Huawei P20’den biraz daha farklı. P20 Pro’nun ekranı AMOLED ve iPhone X’te olduğu gibi çentikli bir yapıda. Bu ekran 6.1 inç büyüklüğünde, 18:9 formatında ve 2K+ çözünürlüğünde.
Telefon gücünü ise Huawei’nin Mate 10 Pro modelinde de kullandığı Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Bu yapay zeka destekli işlemcinin yanında cihazda 6GB RAM ve 128GB hafıza bulunuyor. Huawei P20 Pro’nun bataryası 4000 mAh. Bu batarya hızlı şarj desteğine sahip. Bu değer oldukça iyi bir batarya süresi sunacaktır. Gelelim telefonun asıl bombasına.
HUAWEİ P20 PRO’NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ
Huawei P20 Pro’nun kamera tarafında Huawei’nin bir geleneği olarak Leica desteği var. Ancak bir ilk olarak telefonun arka kısmında tam 3 kamera bulunuyor. Üç kameranın üçü de türlü türlü yeteneklere sahip.
Mesela kameralardan biri tam tamına 40 megapiksel değerinde renkli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Bu çözünürlük bir akıllı telefon kamerası için gerçekten muazzam. Kameralardan ikincisi 20 megapiksel değerinde ve monokrom. Bu sayede Huawei P20 Pro ile oldukça hoş monokrom fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Kameralardan üçüncüsü ise 8 megapiksel değerinde ve geniş açılı fotoğraflar çekebilmek için eklenmiş. Bu kamera ayrıca alan derinliği sağlayarak portre modu çekebiliyor. P20 Pro'nun ön tarafında ise selfie tutkunları için geliştirilmiş 16 megapiksel değerinde bir ön kamera yer alıyor. Bu kamera ile portre modu çekebilmek mümkün. Ayrıca önce Sony Xperia XZ Premium ile tanıdığımız daha sonra Samsung Galaxy S9 modellerine de gelen 960 fps ağır çekim video yeteneği Huawei P20 Pro’nun arka kamerasına da eklenmiş.
HUAWEİ P20 PRO’NUN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ
Huawei’nin müthiş özellikler ile donattığı akıllı telefonu Huawei P20 Pro, 899 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.
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