Huawei P20 Pro tanıtıldı! İşte Huawei P20 Pro’nun özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Pro sonunda bizlere kendini gösterdi. Huawei’nin bugün düzenlediği etkinlikte küçük kardeşi Huawei P20 ile birlikte tanıtılan telefon, üst düzey özellikleri ile iyi bir akıllı telefon deneyimi vaadediyor. Lafı fazla uzatmadan Huawei P20 Pro’nun özelliklerine geçelim.

HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Pro’nun ekranı Huawei P20’den biraz daha farklı. P20 Pro’nun ekranı AMOLED ve iPhone X’te olduğu gibi çentikli bir yapıda. Bu ekran 6.1 inç büyüklüğünde, 18:9 formatında ve 2K+ çözünürlüğünde.

Telefon gücünü ise Huawei’nin Mate 10 Pro modelinde de kullandığı Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Bu yapay zeka destekli işlemcinin yanında cihazda 6GB RAM ve 128GB hafıza bulunuyor. Huawei P20 Pro’nun bataryası 4000 mAh. Bu batarya hızlı şarj desteğine sahip. Bu değer oldukça iyi bir batarya süresi sunacaktır. Gelelim telefonun asıl bombasına.

HUAWEİ P20 PRO’NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Pro’nun kamera tarafında Huawei’nin bir geleneği olarak Leica desteği var. Ancak bir ilk olarak telefonun arka kısmında tam 3 kamera bulunuyor. Üç kameranın üçü de türlü türlü yeteneklere sahip.