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Instagram'ın yeni özelliğine milyonlar akın etti: 'Bana Soru Sor' nedir ve nasıl kullanılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Instagram geçtiğimiz günlerde IGTV'yi tanıtmış büyük ses getirmişti. Instagram kullanıcılarına bomba bir haber daha geldi ve milyonların tercihi sosyal medya platformu 'Bana Soru Sor' özelliğini bugün aktif etti. Peki Instagram'ın yeni özelliği 'Bana Soru Sor' nedir ve nasıl kullanılır?

Instagram'ın yeni özelliğine milyonlar akın etti: 'Bana Soru Sor' nedir ve nasıl kullanılır?

Milyonlarca insanın tercihi sosyal medya platformu Instagram'ın, geçtiğimiz haftadan bu yana testlerini devam ettirdiği 'Bana Soru Sor' özelliği bugün itibariyle resmen kullanıma açıldı. Instagram kullanıcıları arasındaki etkileşimi artıracak olan yeni özellik sayesinde bir kullanıcının hikaye bölümünde paylaştığı içerik üzerine direkt mesaj atmak yerine özel soru kutusundan soru sormak artık mümkün.

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INSTAGRAM 'BANA SORU SOR' NEDİR?

Instagram'daki renk ve arka plan gibi seçeneklerle özelleştirilebilen soru kutuları sayesinde kullanıcılar, bu yeni özelliği kendilerine göre bir görsel formata kavuşturabiliyor. Şimdiden yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Bana Soru Soru özelliği, hikayelere özel mesaj yoluyla karşılık vermek yerine soru yönelterek karşılık vermeyi sağlıyor.

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Her geçen gün kullanımı ve popülerliği artan Instagram, aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip. Fotoğraf ve video paylaşımlarının ardından hikayeler özelliğiyle büyük sıçrama yaşayan sosyal ağ, kullanıcıların en çok tercih ettiği adreslerin başında geliyor.

Bilindiği üzere Instagram, geçtiğimiz günlerde IG TV'yi tanıtmış ve 1 saati bulan videolarla YouTube'a rakip bir platform yaratmıştı.

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