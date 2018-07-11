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iPhone X’in üretimi sonlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Bu yıl çıkacak yeni iPhone’ların üretimine odaklanmak isteyen Apple, iPhone X ve iPhone SE’nin üretimine son veriyor. İki modelin de üretimi duracak.

iPhone X’in üretimi sonlanıyor

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli satışa sunacak. Eylül ayında resmen tanıtılması ve kısa süre sonrada satışa çıkması beklenen 2018 iPhone’lara odaklanan Apple, eski telefonlarından bazılarını rafa kaldıracak. Üstelik bu telefonlardan biri de geçtiğimiz yıl büyük beklentilerle satışa sunulan iPhone X olacak.

BlueFin Research analistleri tarafından hazırlanan rapora göre Apple, iPhone SE ve X’in üretimini tamamen durduracak. Amerikalı teknoloji devi böylece bu yıl çıkacak yeni iPhone’ların üretimine odaklanacak. Şirket bu yıl tanıtacağı üç iPhone’dan yıl sonuna kadar 92 milyon üretmeyi hedefliyor. Bunun içinde şu anda iPhone SE ve X gibi eski modellere ayrılan üretim tesislerinin de yeni telefonlara yönelmesi gerekiyor.

2018 yılında çıkacak iPhone modellerinin 2017 modellerinden çok daha iyi bir satış grafiği yakalaması bekleniyor. Bu yüzden de Apple stok eksikliği yaşamamak için gereken tüm adımları önceden atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone X BlueFin Research

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