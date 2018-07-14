Opera kripto para için düğmeye bastı!

İnternet tarayıcıları savaşında son dönemde yaptığı atılımlar ile Chrome’un bir adım önüne geçmeyi başaran Opera, şimdi elindeki kozu iyice güçlendirmek için yeni çalışmalarına başladı. Opera, önümüzdeki günlerde Android’deki internet tarayacısına kripto para cüzdanını entegre edeceğini açıkladı.
Açık kaynaklı olmasından dolayı sadece Android’e özel olarak gelecek olan Crypto Wallet isimli bu uygulama ile kullanıcılar birbirleri arasında para transferi yapabilecek. Ayrıca kripto paraları destekleyen alışveriş sitelerinde ise harcama yapılabilecek.
Şimdilik test aşamasında olan bu yeni özellik önümüzdeki günlerde tüm Android sahiplerinin beğenisine sunulacak. Apple cephesinin ise bu para birimlerine pek sıcak bakmadığını ayrıca Apple Pay varken Bitcoin gibi para birimleri ile harcama yaptırmayacağını belirtelim.
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