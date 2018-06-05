Oyuncular bu telefona bayılacaklar: Asus Rog Phone

Telefon pazarına son dönemde oyuncu telefonları damga vurmuştu. Razer Phone ile başlayan bu kervana Xiaomi ve Meizu da katılmıştı. Bugün ise Asus, rakiplerine göz dağı veren Asus Rog Phone modelini tanıttı. Peki, oyuncular için üretilen Rog Phone özellikleri neler?

Asus Rog Phone özellikleri



ROG Phone, 6.0 inç büyüklüğünde, 18:9 orana sahip 2160 x 1080 çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına ve 1ms tepkime süresine sahip. HDR ve DCI-P3 desteğinin yer aldığı bu ekran tabiri caizse inanılmaz görünüyor.

Oyuncular için üretilen Rog Phone; gücünü 2.96 GHz hızında çalışan Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. Telefonun grafik biriminde ise Adreno 630 yer alıyor. Telefonun RAM bölümünde ise tam 8 GB RAM bulunuyor.

4.000 mAh kapasiteli batarya ile telefon telefonun 128 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Wi-Fi 802.11ad ve Bluetooth 5 gibi iPhone X ve Galaxy S9’da bulunmayan gelişmiş bağlantı noktalarına sahip olan Rog Phone, 24-bit/192kHz DAC’ı sayesinde DTS ses teknolojisini de destekliyor.

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Bu telefon ile birlikte fan aksesuarı da tanıtıldı. Telefon fan takıp soğutabileceksiniz. Ayrıca Aeroactive Cooler ile cihaz diğer modellere göre daha soğuk olacak. Twinview Dock adı verilen aksesuar sayesinde telefonu oyun konsoluna da çevirebiliyorsunuz.

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