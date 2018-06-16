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PlayStation'a özel yeni oyunlar geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

PlayStation'un tepesindeki isim olan Shuhei Yoshida, PlayStation 4'e daha birçok özel oyunun yolda olduğunu açıkladı.

PlayStation'a özel yeni oyunlar geliyor

PlayStation 4 ile sekizinci konsol jenerasyonunda hedefledikleri başarıya ulaşan Sony markası, PlayStation 4'ün yeni özel oyunları hakkında bazı detaylar paylaştı.

Son dönemlerde God of War, Spider Man, Detroit: Become Human, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Days Gone ve daha fazlası ile oyuncuların kalbini kazanan Sony'e göre PlayStation 4'e özel yeni oyunlar da yakın zamanda eklenecek.

PlayStation'a özel yeni oyunlar yolda
Sony'nin başkanı olan Shuhei Yoshida, yaptığı bir röportajda verdiği bu bilgi sonucunda PlayStation 4'ü artık kesinlikle sekizinci jenerasyonun lideri sayabiliriz. Çünkü zaten şimdiden hali hazırda duyurdu oyunlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışken, yenilerinde eklenecek oluşu oyunculara bayram etkisi yaşatabilir.

Microsoft her ne kadar Xbox One tarafında özel oyunlara son yıllarda girişmiş olsa da, yarışta geri düşeli çok oldu. Biraz geç kalan firma, bu konuda eğer gerçekten rekabet istiyorsa biraz hızlı davranmalı.

Daha çok üçüncü parti oyunların kendi platformunda kaliteli çalışmasına özen gösteren Microsoft'un bu hamlesi, yavaş yavaş dikkatleri üzerine toplamasına sebebiyet veriyor. Bakalım bu tarz hamlelere karşı diğer firmalar hangi tarafı seçecek göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Shuhei Yoshida

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