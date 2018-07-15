HABER

Renkli ve 3 boyutlu röntgen dönemi başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

Dünyada ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgen bir insan üzerinde denendi. Alınan sonuç ise gelecek adına ümit verdi.

Renkli ve 3 boyutlu röntgen dönemi başlıyor

Bugüne kadar mono ve iki boyutlu olarak görüntülenebilen röntgen teknolojisinde yeni bir dönem başladı. Phys.org. internet sitesinin haberine göre, yeni görüntüleme teknolojisine, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) fizik laboratuvarı tarafından katkı sağlandı. Geleneksel siyah-beyaz röntgen tekniğini temel alan, bünyesinde parçacık izleme teknolojisini barındıran renkli ve 3 boyutlu röntgenin, tıbbi teşhis alanında önemli gelişme kaydedilmesini sağlaması ümit ediliyor.

Yeni Zelandalı Phil ve Anthony Butler isimli baba oğul iki bilim insanı tarafından geliştirilen bu yeni rontgen türü CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştıcısının Medipix teknolojisine dayanıyor.

CERN'den yapılan açıklamada, "Bu renkli, 3 boyutlu görüntüleme tekniği, daha net filmlerle doktorların hastalara daha doğru teşhisler koymasına yardım edebilir." ifadesi kullanıldı. "Medipix" adı verilen tekniğin, objektifin kapağı açıldığında piksellerle çarpışırken her atom-altı parçacığı tespit eden bir kamera gibi çalıştığı belirtildi.

Röntgenin, kemik, kas ve kıkırdak arasındaki farkı, aynı zamanda kanserli tümörlerin boyutu ve yerini çok net gösteren görüntüler elde edebileceği de açıklandı. Yeni teknolojinin ne zaman ve nasıl kullanıma geçebileceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Ancak teknolojinin halen test aşamasında olduğu ve bu testerin olumlu sonuçlanmasının durumunda kullanıma sunulabileceği de belirtildi.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
ZTE ABD ambargosundan kurtuldu!ZTE ABD ambargosundan kurtuldu!
Mini Cooper'dan elektrikli araba geliyor!Mini Cooper'dan elektrikli araba geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 boyutlu röntgen Cern

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Instagram çöktü!

Instagram çöktü!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!

Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!

BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

Samsung da zam yaptı

Samsung da zam yaptı

Honor Note 10 yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Honor Note 10 yeni fotoğrafı ortaya çıktı

ZTE ABD ambargosundan kurtuldu!

ZTE ABD ambargosundan kurtuldu!

Mini Cooper'dan elektrikli araba geliyor!

Mini Cooper'dan elektrikli araba geliyor!

Yol tutmasına karşı geliştirilen ilginç gözlük!

Yol tutmasına karşı geliştirilen ilginç gözlük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.