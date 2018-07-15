Renkli ve 3 boyutlu röntgen dönemi başlıyor

Bugüne kadar mono ve iki boyutlu olarak görüntülenebilen röntgen teknolojisinde yeni bir dönem başladı. Phys.org. internet sitesinin haberine göre, yeni görüntüleme teknolojisine, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) fizik laboratuvarı tarafından katkı sağlandı. Geleneksel siyah-beyaz röntgen tekniğini temel alan, bünyesinde parçacık izleme teknolojisini barındıran renkli ve 3 boyutlu röntgenin, tıbbi teşhis alanında önemli gelişme kaydedilmesini sağlaması ümit ediliyor.

Yeni Zelandalı Phil ve Anthony Butler isimli baba oğul iki bilim insanı tarafından geliştirilen bu yeni rontgen türü CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştıcısının Medipix teknolojisine dayanıyor.

CERN'den yapılan açıklamada, "Bu renkli, 3 boyutlu görüntüleme tekniği, daha net filmlerle doktorların hastalara daha doğru teşhisler koymasına yardım edebilir." ifadesi kullanıldı. "Medipix" adı verilen tekniğin, objektifin kapağı açıldığında piksellerle çarpışırken her atom-altı parçacığı tespit eden bir kamera gibi çalıştığı belirtildi.