Snapdragon’un korkulu rüyası Kirin 980 yolda

Henüz birkaç gün önce, Nova 3i ile birlikte orta seviye Kirin 710‘u duyuran Huawei, merakla beklenen amiral gemisinde de mutlu sona yaklaştı. Apple’ın A serisi yongasetlerinin de üreticilerinden olan TSMC’nin üreteceği yeni yongaseti, önümüzdeki dönemde üst düzey modellere hayat verecek.
Kirin ailesinin ilk 7nm’lik işlemcisine sahip olacak yongaseti, Cortex-A75 çekirdekleriyle performans konusunda fazlasıyla iddialı. İşlem gücünün yanında grafik işleme konusunda da yeni haberlerimiz var. Huawei, 980’le birlikte ilk kez kendi tasarımı bir GPU’ya yer verecek. Böylece yongaseti pek çok alanda şirketin ilki konumunda yer alacak.
Tanıtım tarihi ise şimdilik eylül ayındaki IFA fuarı olarak gözüküyor. Yılın son çeyreğinde gelecek olan Mate 20 ailesi, Kirin 980’i ilk kullanan cihazlar olacak gibi. Bundan sonraki dönemde ise hem Honor hem de Huawei’nin diğer pek çok üst seviye cihazında görev alacak.
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