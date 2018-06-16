Tesla Autopilot güncellemesi işe yaradı

Tesla Motors CEO’su Elon Musk geçtiğimiz gün şahsi Twitter hesabından Tesla otomobillerde kullanılan Autopilot sistemine güncelleme geleceğini açıkladı. Mevcut Sürüm 8’den Sürüm 9’a yükseltilecek sistem tam otonom özelliğe sahip olacak. Mevcut araçlarda kullanılan Sürüm 8, 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Yeni Tesla AutoPilot sistem yazılım güncellemesi ise Ağustos 2018’de gelecek.

Öte yandan Twitter’daki kullanıcıların Tesla Autopilot ile ilgili şikayetlerine kayıtsız kalmayan Elon Musk, gelen tüm soruları büyük bir özenle cevaplıyor. Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta Sürüm 9 ile mevcut sorunların tamamen çözüleceğini belirtti.

Atılan tweet’ten sonra şirketin hisseleri %5 yükseliş kaydetti. ABD merkezli şirketin hisseleri Pazartesi günü 333 dolara kadar yükseldi. Öte yandan kademeli olarak güncellenen Autopilot sistemi hakkında konuşan Musk, “Sistemin tüm kaynakları tamamen güvenlik odaklı” dedi. Tabii Ağustos ayında gelecek olan güncelleme ile sistem hangi otonom sürüş özelliklerine ve güvenlik donanımlarına sahip olacak tam olarak bilmiyoruz.

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