Tesla eski çalışanını dava açtı!

Çılgın girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da şirket içindeki huzursuzluklar devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız olayda Elon Musk, şirketteki bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını çalışanlara yolladığı bir e-posta ile açıklamıştı. Bu olayla ilgili yeni bir adım daha atıldı ve Tesla, eski bir çalışanına dava açtı.
Tesla'dan eski çalışanına dava
Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin eski çalışanı olan Martin Tripp'e veri çalmak iddiasıyla ABD'nin Nevada eyaletinde dava açıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, geçen yılın ekim ayında Tesla'nın Nevade eyaletindeki Gigafactory ismi verilen tesisinde çalışmaya başlayan Tripp'in firmanın iç araştırması sırasında şirketten izinsiz olarak bilgi aldığına yer verildi.
Tripp'in Tesla'nın elektrikli araçlarıyla ilgili düzinelerce fotoğraf ve görüntüyü izinsiz aldığının öne sürüldüğü açıklamada, "Tesla, Tripp'in yasadışı faaliyetlerinin kapsamını yeni anlamaya başlamıştır. Kendisi Tesla'nın imalat işletim sistemine izinsiz giren ve gigabaytlar dolusu Tesla verisini şirketin dışına çıkaran bir yazılım geliştirdiğini kabul etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Tesla zor günler geçiriyor
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerine kafa tutan Tesla, son aylarda zor günler geçiriyor. Verimliliği artırmak için 3 bin 600 çalışanını işten çıkaran firma, aynı zamanda otomobil teslimi ile ilgli sorunlarla da boğuşuyor. Vaad ettiği üretim hızını yakalamayan şirket, aynı zamanda otomobillerde bulunan otonom sürüş sistemindeki sorunlarla da uğraşıyor. Öte yandan yine geçtiğim günlerde şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yönetim kurulu tarafından görevinden alınma riski ile karşılaşmış ancak böyle bir durum yaşanmamıştı.
Kaynak: Teknolojioku
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