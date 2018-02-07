Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Otomobilin Güneş etrafında, onu Mars’ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak Otomobili taşıyan roket o yörüngeyi ıskaladı ve Tesla’yı Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürecek bir yörüngeye yerleştirdi.

6 SAAT BOYUNCA UZAYDA SERBEST GEZİNTİ YAPTI

Fırlatmadan sonra, Tesla otomobil uzayda yaklaşık altı saat boyunca serbest şekilde gezindi. Bu gezinti de SpaceX tarafından YouTube üzerinden canlı yayınlandı.

Bu serbest uçuş safhası, ABD Hava Kuvvetleri için gerçekleştirilmiş özel bir yörünge manevrasını göstermeyi amaçlıyordu. Daha sonra roket uzayda son bir motor ateşlemesi gerçekleştirecek ve otomobili son yörüngesine oturtacaktı. Görünüşe göre, ateşleme Kaliforniya’nın güneyine denk gelen bir noktada gerçekleşti. Bazıları akşam saatlerinde roketin ateşlemesini gökyüzünde gördüklerini rapor ettiler.

MOTOR ATEŞLEMESİ BİRAZ FAZLA KAÇTI, TESLA BAŞKA YERLERE DOĞRU GİDİYOR

Daha sonra anlaşıldı ki, motor ateşlemesi biraz fazla kaçtı. SpaceX CEO’su Musk, attığı tweette Tesla Roadster’ın son ateşlemeden sonraki yörüngesini paylaştı. Bu rota otomobilin planlanan noktadan ne kadar uzağa gideceğini gösteriyor.