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Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 07.02.2018 23:51 | Son Güncelleme

SpaceX’in Falcon Heavy roketinin tepesinde taşıdığı Elon Musk’ın Tesla Roadster otomobili, Güneş Sistemi’nde planlanan hedefinin çok daha ötesinde bir yere doğru yolculuk yapıyor.

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Otomobilin Güneş etrafında, onu Mars’ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak Otomobili taşıyan roket o yörüngeyi ıskaladı ve Tesla’yı Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürecek bir yörüngeye yerleştirdi.

6 SAAT BOYUNCA UZAYDA SERBEST GEZİNTİ YAPTI

Fırlatmadan sonra, Tesla otomobil uzayda yaklaşık altı saat boyunca serbest şekilde gezindi. Bu gezinti de SpaceX tarafından YouTube üzerinden canlı yayınlandı.

Bu serbest uçuş safhası, ABD Hava Kuvvetleri için gerçekleştirilmiş özel bir yörünge manevrasını göstermeyi amaçlıyordu. Daha sonra roket uzayda son bir motor ateşlemesi gerçekleştirecek ve otomobili son yörüngesine oturtacaktı. Görünüşe göre, ateşleme Kaliforniya’nın güneyine denk gelen bir noktada gerçekleşti. Bazıları akşam saatlerinde roketin ateşlemesini gökyüzünde gördüklerini rapor ettiler.

MOTOR ATEŞLEMESİ BİRAZ FAZLA KAÇTI, TESLA BAŞKA YERLERE DOĞRU GİDİYOR

Daha sonra anlaşıldı ki, motor ateşlemesi biraz fazla kaçtı. SpaceX CEO’su Musk, attığı tweette Tesla Roadster’ın son ateşlemeden sonraki yörüngesini paylaştı. Bu rota otomobilin planlanan noktadan ne kadar uzağa gideceğini gösteriyor.

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Görünüşe göre, otomobil asteroit kuşağına doğru ilerliyor, cüce gezegen Ceres’in yörüngesine yakın bir yerlere ulaşacak.

TESLA, UZAYDA BAŞKA BİR NESNEYE ÇARPABİLİR

Otomobile ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Tesla otomobilin fırlatma işleminden önce Musk, otomobilin Mars’a çarpmasının çok küçük ihtimal taşıdığını söylemişti. Ancak bu yeni durum otomobilin uzayın derinliklerinde başka bir nesneye çarpmasına neden olabilir. Gezegen bilimcileri Twitter üzerinden görüşlerini paylaşarak, Tesla otomobilin rotasının tam şekilde hesaplanmasını ve bir nesneye ne zaman çarpacağının belirlenmesini istiyor.

Teknoblog'da yer alan habere göre, Tesla’nın uzay yolculuğu Falcon Heavy’nin nesneleri uzayın derinliklerine taşıma noktasındaki yeteneğini göstermeyi amaçlıyordu. Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi şirketler de asteroitlerden su çıkarmaya yarayan teknolojiler üzerinde çalışıyor. Falcon Heavy’nin uzay araçlarını asteroit kuşağına doğru götürebileceğini görmek bu şirketleri mutlu edebilir.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
allahın işi siz bilemezsiniz
İslam ülkeleri sen ve senin gibiler yüzünden her alanda geri kaldı.Yüce Allah'ın ilk emri olan "Oku" emrini yerine getirseydik böyle boş olmazdık.
@asi3544 Sen bu yorumundan sonra kendine boş deme kardeşim, gayet güzel açıkladın. @mozkaymak_2017 gibilerine boş de...
@mozkaymak_2017 Kufur etsem değmezsin belki adamdı kiskandi etti derler. Cahil desem belki okumuş kendisi okumamis yediremiyor derler. Hayvan desem, hayvana hakaret ediyor derler. Ne desem, ne etsem sana boş! Bu guzel dini sen ve senin gibi düşünenler bu hale getirdi ya Allah size cenneti nasip etmeyi bırak cehennemi nasip etmeyip muhtaç etsin. Baska da sözüm yok. İse yaramaz, boş herif.
bu yapilan masrafla afrikada kac tane su kuyusu acardiniz// insanoglu yorungeden cikmis // tesla cikmis cok mu// kimse adaletten insanliktan bahsetmesin// insanlik cok ilerledi artik gorunmuyor ..
UZAYDA İLK TRAFİK KAZASI OLARAK TARİHE GEÇER.
bana inandırıcı gelmedi marsa ulaşmaına daha çok var sanki almanyaya gidiyor.
@murat8810 kardeş bunu futbol gibi düşün. kaleye bakar ve topa vurursun. o topa yolculuğunun başında verdiğin kuvvet sonucu top daha ayağından çıkarken nereye varacağını tahmin edebilirsin. uzayda öyledir. roket ile elde edilen hız sonucu o aracın yıllar sonra nereye gideceği tahmin edilir.
son anda lpg takilkdigi anlasildi//
Uzay yok ki! Uzay bildiğiniz karanlık boşluk sudur ve yıldızlar bu su göğünün sınırlarında ışıldayan kandillerdir ve ses frekansları ile oluşmaktadırlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Mason Siyon güçler tüm ülkeleri kendilerine bağlayarak danışıklı dövüşlerle uzay ajanslarını kurdular ve hepsini uzayın varlığı konusunda hemfikir gösterdiler. Güneş ve Ay gökSu'da belli yörüngelerde yüzerler ve bizlere 5200km. uzaklıktadırlar. Yıldızlar da çok yakındırlar. Karanlık göğün zemini düz dünyamızdır ve çok büyüktür, yayılıp döşenmiştir. Gök Su'nun üzerinde altı kat daha gökler vardır.
@balcova2015 sen o beyne sifon çek.
@balcova2015 sen nerede yetiştin la böyle. söylediğin her şey baştan aşağı yanlış. hayata nasıl baktığını merak ettim. Coniler senin gibilerin beynini bu nedenle kolaylıkla yıkayıp devletine milletine düşman hale getiriyor ya.
Allah sana beyinde vermiş öğren keşfet kendini geliştir diye sen Allah ı anlamamışsın
Ben Wcde klozeti tutturamıyorumt Çokda şaapmamak lazım
bu nasıl bir yakıt oksijen olmadan yanıyor.
Uzaylilar ufo sanmasin arabayi jetgiller gibi
on numara beş yıldız ticari zeka ürünü bir hareket tüm dünya televizyonlarında her saat başı verilen bir haber oldu bir araba parasına tüm dünya tvlerin de haberler de tesla adı herkese duyrulmuş oldu bedavadan para verse yaptıramazdı bunca reklamı...
Gelecek yıllarda uzayda başıboş gezen arabayı uzaylıların bulduğunu düşünsenize...ne geyik olurdu..Bu uzaya aracı nasıl bir canlının acaba? tekerlekler uzayda ne işe yarıyordu..?en komiğide silecekleri işlevini anlamaya çalışmaları olurdu herhalde... ????
@erol.eftekin mahsus Yapdılar bence
daha ben arabaya binemezken uzaylılar binecek kaderin cilvesine bak :(
Alan geniş istediği kadar turlayabilir sıkıntı değil
Satrune günde bin ton elmas özelligindeki taşardan yagıyormuş..Bu adamların Uzayı keşfetmesinin tek sebebi bunun gibi beklentiler aslinda..düşnün ki dünyada bulunmayan cok ama cok saglam bir maden ya da element buldular..işte ozaman nasıl fark atarlar tüm devlet ve insanlıga..nasıl köle ederler herkesi...tek amaç bu ve benzeri
bizimde PTT Messengerimiz var..tüm dünya bizi kıskaniiirrr :D
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