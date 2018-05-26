Vito’da usulsüz emisyon yazılımı tespit edildi

Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) geçtiğimiz günlerde Mercedes-Benz’in 1.6 litrelik dizel motorlu varyantlarında emisyon değerlerini manipüle eden bir tür yazılım keşfetti. KBA, Alman üreticiye verdiği talimatla hatalı araçların geri çağrılmasını istedi. Perşembe günü açıklama yapan Mercedes-Benz, söz konusu Vito modelleri için Euro 6 standartları kapsamında yeni bir güncelleme hazırladığını ve güncellemelerin araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmadan gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca araç sahipleri en kısa sürede geri çağırım hakkında bilgilendirilecekler.
Almanya Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 1000 adet Mercedes-Benz Vito modelinde yasa dışı yazılım tespit edildiğini iddia etmişti. Ancak son dönemde bu konu hakkındaki şüpheler giderek arttı. Geçtiğimiz günlerde soruşturmada görevli olan savcılar, Stuttgart merkezli şirket hakkında açılan soruşturmanın genişletildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Alman üretici sadece Almanya’da değil ABD’de de zorlu bir soruşturma sürecinden geçiyor.
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