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WhatsApp'a yargı şoku!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

Bir zamanların popüler şirketi Blackberry, WhatsApp yüzünden Facebook ile karşı karşıya geldi. Blackberry, WhatsApp’ın haklarını ihlal ettiğini söyleyerek WhatsApp’ın sahibi Facebook’u mahkeme salonuna davet etti.

WhatsApp'a yargı şoku!

Blackberry bildiğiniz üzere daha önce hem dönemine göre özellikleri gayet iyi olan klavyeli telefonlar üretmiş hem de ilk mesajlaşma uygulamalarından biri olan Blackberry Messenger’ı(BBM) kullanıma sunmuştu. O dönem BBM’in kullanım istatistikleri oldukça fazlaydı. Ancak, zaman BBM’i de yendi ve WhatsApp gibi uygulamaların çıkmasıyla BBM unutuldu gitti. Şimdi ise, BBM tekrar gündemde. Bunun nedeni ise WhatsApp ile olan anlaşmazlıklar.

İKİ ŞİRKET ANLAŞAMAYINCA WHATSAPP MAHKEMELİK OLDU

İddialara göre, hali hazırda Facebook çatısı altında faaliyetlerine devam eden WhatsApp ve Instagram Blackberry’e ait olan patentleri izinsiz bir şekilde kullandı. Patent ihlalinin farkına varan Blackberry, hemen harekete geçti. Önce uzlaşmacı bir tavır sergileyen yetkililer, 1 senelik uzlaşma görüşmelerinin sonucunda herhangi bir anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Blackberry, WhatsApp ve Instagram’ı yani Facebook’u mahkemeye verdi.

FACEBOOK: HERHANGİ BİR İHLAL YOK

Facebook tarafı ise, herhangi bir ihlalin olmadığının altını çiziyor. Henüz ihlal edildiği iddia edilen patent haklarının detayları bilinmezken, WhatsApp’ın veya Instagram’ın tam olarak hangi konuda ihlal yaptığını kestirmek şimdilik oldukça güç. Ancak şirketlerin mahkemeyi yormadan anlaşma yoluna gitmeleri de olası görünüyor.

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