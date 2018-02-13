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WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

WhatsApp kullanıcıları ilgilendiren müjdeli haber geldi. WhatsApp , API temelli ödeme yöntemi kullanıma girdi.

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...

WhatsApp kullanıcıları uzun süredir bu haberi bekliyordu. WhatsApp bu hizmeti ilk Hindistan’da kullanıma sundu.

Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak Ödeme Hizmeti, Hindistan’da sunulmaya başlandı.

İlk gelen raporlara göre uygulamanın test sürümü iOS ve Android sistemlerde farklı versiyon numaraları ile geliyor.OS kullanıcıları V2.18.21 güncellemesini alırken, Android kullanıcıları ise V2.18.41 sürümünü yükleyecekler.

Şirket, uygulama dağılımını şimdilik tamamen seçtiği kullanıcılar üzerinden veriyor.

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Ağustos 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni ödeme sistemi, uygulama içerisinde WhatsApp Payments olarak geçecek. Normalde 2017 sonuna kadar gelmesi plananlan yeni özelliğin ertelemeler nedeniyle 2018’in ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

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