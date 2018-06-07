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Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

Londra’da düzenlenen Insider Dev Tour’da son rakamları paylaşan Microsoft, Windows 10’un 700 milyon cihaza kurulduğunu açıkladı.

Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi

Bildiğiniz gibi Microsoft’un hedefi 2018 sonunda kadar 1 milyar cihaza Windows 10 kurulmasıydı. Ancak yeni işletim sisteminin yayılması Microsoft’un beklediği kadar hızlı olmadı. Amerikalı teknoloji devi kısa süre önce yaptığı açıklamayla bu hedeflerine istedikleri tarihte ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkladı.

Microsoft, Windows’un son sürümü ile yıl sonuna kadar 1 milyar cihaz hedefini ıskaladı belki ama bu durum işletim sisteminin hızla yayılmadığı anlamına gelmiyor.

Çıktığı günden beri hızla yayılan Windows 10, dünya genelinde 700 milyon cihaza ulaştı. Böylece işletim sisteminin kullanımı yıldan yılda yüzde 84 artış gösterdi.
Londra’da düzenlenen Insider Dev Tour’da işletim sisteminin 700 milyon cihaza ulaştığını açıklayan Microsoft, ayrıca kullanıcıların Windows’un son sürümünde bugüne kadar 197 milyar saat harcadığını açıkladı. Amerikalı teknoloji devi ayrıca 13 ülkede 150 milyondan kişinin Cortana kullandığına dikkat çekti.

Microsoft’un en son işletim sistemi hızla yayılsa da Windows 7’nin arkasından kurtulamadı. Son verilere göre dünya genelinde PC kullanıcılarının yüzde 40’ından fazlası Windows 7 kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Insider Dev Tour Microsoft

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