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Xiaomi Mi 8 DxOMark testinden geçebildi mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 8'in kamera test platformu DxOMark testi sonuçları yayınlandı.

Xiaomi Mi 8 DxOMark testinden geçebildi mi?

Xiaomi Mi 8, Mayıs ayının son günü yapılan bir duyuru ile tüm dünyaya tanıtıldı. Çinli markanın en yeni akıllı telefonu olan bu model, çıkar çıkmaz ünlü kamera test platformu DxOMark testine girdi.

Hem cep telefonu kameralarını hem de fotoğraf makinelerini test edip puan verdikten sonra bir sıralama oluşturan DxOMark, Xiaomi Mi 8'i de teste soktu. Testin sonuçlarına göre telefon fotoğraf modunda platformdan 105 puan aldı. Video modunda ise puanı biraz düşük olan Mi 8, 88 puanda kaldı. Ortalama olarak değerlendirildiğinde (ki sıralama bu ortalama rakama göre yapılıyor) Xiaomi Mi 8, DxOMark'tan 99 puan aldı. Xiaomi Mi 8 aldığı bu puanla platformdaki telefon kameraları sıralamasına 5. sıradan girmeyi başardı.

DxOMark, telefonun renk aktarımını, hızlı netlik yapmasını, düşük ışık şartlarında bile az gren vermesini ve başarılı bokeh etkisini beğenmiş. Platformun telefonda beğenmediği şeyler ise şöyle: Parlak ışıkta bile bazı detayların kaybolmasını, bazı durumlarda otomatik netliğin yavaş olmasını, zaman zaman yaşanan beyaz dengesi sorunları, bazen zaman damgasını yanlış atması.

Alınan puanı değerlendirdiğimizde telefonun kamerasının iyi olduğunu söyleyebiliriz. DxOMark'ın beğenmediği bazı özelliklerin ufak yazılım düzenlemeleriyle çözülemeyecek sorunlar olmadığı görülüyor. Ayrıca bu modelin piyasaya yeni çıktığını ve bazı sorunlar içerebileceğini unutmamak lazım. Video modunda alınan puan rakiplerine göre biraz düşük olsa da bu video modunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Rakiplerine göre biraz düşük kalsa da video modunda da gayet güzel video kayıtlar yapılabiliyor.
Xiaomi Mi 8 kamera özellikleri

Firmanın yeni amiral gemisinde ana kamera dual kameraya sahip. Birinci kamera 12 Megapiksel çözünürlük, f/1.8 diyafram ve 1.4 µm piksel boyutu suruyor. Bu kamera Sony tarafından üretilen IMX363 kodlu sensöre sahip. İkinci kamera da 12 Megapiksel çözünürlük, f2.4 diyafram ve 1.0 µm piksel boyutuna sahip. Bu kameranın sensörü ise Samsung tarafından üretilmiş ve kod numarası S5K3M3. Arka yüzdeki ikinci kamera zoom yani yakınlaştırma özelliği sunuyor.

Ön kamera ise 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve f2.0 diyafram açıklığına sahip. Hem ön hem arka kameranın yapay zeka destekli çekim modlarına sahip olduğunu belirmemiz gerekiyor.

Güncel DxOMark puanları

1 Haziran 2018 itibirayle DxOmark platformunda test edilen ilk 10 telefon kamerasının puanları ise aşağıdaki gibi oluştu:
Telefon DxOmark puanı
Huawei P20 Pro 109
HTC U12+ 103
Huawei P20 102
Samsung Galaxy S9 99
Xiaomi Mi 8 99
Google Pixel 2 98
Apple iPhone X 97
Huawei Mate 10 Pro 97
Xiaomi Mi MIX 2S 97
Apple iPhone 8 Plus 94

DxOMark'ın Xiaomi Mi 8'in test sonuçlarını siz de görmek isterseniz platformun resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

XIAOMİ Mİ 8 DXOMARK TESTİNE GİRDİ


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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 8 dxomark

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