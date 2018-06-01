Xiaomi Mi 8 DxOMark testinden geçebildi mi?

Xiaomi Mi 8, Mayıs ayının son günü yapılan bir duyuru ile tüm dünyaya tanıtıldı. Çinli markanın en yeni akıllı telefonu olan bu model, çıkar çıkmaz ünlü kamera test platformu DxOMark testine girdi.

Hem cep telefonu kameralarını hem de fotoğraf makinelerini test edip puan verdikten sonra bir sıralama oluşturan DxOMark, Xiaomi Mi 8'i de teste soktu. Testin sonuçlarına göre telefon fotoğraf modunda platformdan 105 puan aldı. Video modunda ise puanı biraz düşük olan Mi 8, 88 puanda kaldı. Ortalama olarak değerlendirildiğinde (ki sıralama bu ortalama rakama göre yapılıyor) Xiaomi Mi 8, DxOMark'tan 99 puan aldı. Xiaomi Mi 8 aldığı bu puanla platformdaki telefon kameraları sıralamasına 5. sıradan girmeyi başardı.

DxOMark, telefonun renk aktarımını, hızlı netlik yapmasını, düşük ışık şartlarında bile az gren vermesini ve başarılı bokeh etkisini beğenmiş. Platformun telefonda beğenmediği şeyler ise şöyle: Parlak ışıkta bile bazı detayların kaybolmasını, bazı durumlarda otomatik netliğin yavaş olmasını, zaman zaman yaşanan beyaz dengesi sorunları, bazen zaman damgasını yanlış atması.