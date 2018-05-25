Xiaomi Redmi 6 sertifika alırken görüldü

Redmi 6’nın TENAA’dan sertifika almasıyla birlikte telefonun teknik özellikleri hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. TENAA’da M1804C3DE model numarasıyla görülen telefon 5.45 inç ekranla geliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3000 mAh olacak.

TENAA telefonun görüntüleri paylaşmadı ama akşam saatlerinde gelen yeni bir sızıntı ile telefonun nasıl görüneceği de ortaya çıktı. Bu görüntülere bakılırsa Redmi 6 da iPhone X ile moda olan çentikli ekran tasarımına sahip olacak. Ayrıca telefonun arka yüzünde çift kamera ve parmak izi sensörü olduğu görülüyor.

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