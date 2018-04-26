Youtube’un engelleme algoritması devrede

Her ne kadar bu alanda bazı başarısız girişimler bulunsa da Google sistemlerine güveniyor. Mamafih açıklanan rapora göre 2017’nin son çeyreğinde tam 8.3 milyon video YouTube’dan kaldırılmış durumda. Üstelik bunun 6.7 milyonu makineler tarafından işaretlenmiş ve bu sayede tek bir izlenme dahi almadan kaldırılmış.

Bu bağlamda geçtiğimiz dönemlerde kaldırılan videoların, kaç izlenmeyken kaldırıldığı görülüyor. Gördüğünüz gibi artan makine desteğiyle, sakıncalı videolar daha hiç izlenme almadan ya da çok az izlenme aldığında yayından çekilmiş. Böylece bunları en az insanın görmesi sağlanmış.

Dünyanın en pahalı algoritmalarını elinde bulunduran Google, bu noktada kalacakmış gibi de durmuyor. Gelişen algoritmalarla beraber her Google servisinde daha sıkı tedbirler alınabilir. Başka bir deyişle, yapay zeka bu alanda çok daha büyük başarılara imza atacak gibi duruyor.

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