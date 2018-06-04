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8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

BOLU’nun Gerede ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçıp, serinlemek için dereye giren ortaokul öğrencisi Kerim Eğri (13), boğularak yaşamını yitirdi.

8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Gerede ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçıp, serinlemek için dereye giren ortaokul öğrencisi Kerim Eğri (13), boğularak yaşamını yitirdi.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi Kerim Eğri 3 arkadaşı ile birlikte okula gitmeyip, piknik yapmak için büyüdüğü Salur köyüne gitti. Köyün yakınında bulunan Ulusu Deresi kenarında piknik yapan arkadaşlar, daha sonra havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için suya girdi. Derede yüzen 4 çocuktan Kerim Eğri, geri çıkmayınca arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Haberin duyulmasıyla köylüler ve çocuğun yakınları da dere kenarına geldi. Bölgeye sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler gecikince köylüler, suya girip çocuğu kendi aramak istedi. Jandarma, köylülere güvenlik nedeniyle izin vermedi. Köylüler ve jandarma arasında ufak çaplı tartışma çıktı. Bunun üzerine köylülerden 3 kişi suya girerek çocuğu aradı ancak bulamadı. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, 2 metre derinliğindeki suda Kerim Eğri’nin cesedini buldu. Çocuğun ölüm haberiyle yıkılan yakınlarını 112 Acil ekipleri, sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, Kerim Eğri’nin olayın şokuyla fenalaşan arkadaşlarını da sakinleştirdi. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kerim Eğri'nin hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdiği öğrenildi.

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8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu

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