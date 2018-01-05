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Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 11:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası acılı anne, ilk kez canlı yayına katılıp her şeyi anlattı. İki çocuğu da, boşanmak üzere olan eşi tarafından öldürülen Dilek Çakır, Müge Anlı'nın programında mücadele edeceğini söyledi. Yürek yakan sözler Müge Anlı'yı da ağlattı

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Dilek Çakır gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Anne eve girdiği anda kızları 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Sinir krizi geçiren anne cenaze sırasında "Neredeydiniz" sorusunu sorarak yaz döneminden beri boşanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

CANLI YAYINA KATILDI

Canlı yayına katılma nedeni olarak bir daha böyle olayların yaşanmamasını istediğini söyleyen Dilek Çakır aynı zamanda Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu. Bebeklerin emzikleriyle canlı yayına çıkan Dilek Çakır kimseye kendisini inandıramadığını söyledi.

Dilek Çakır yaptığı açıklamada, Ali Yardım'ın ailesini tehdit ettiğini söyledi. Ailesine silah dayadığını söyleyen Dilek Çakır, 2 çocuğunun da katil babadan kaçtığını söyledi. 3 yaşındaki çocuğunun pompalı silahla öldürüldüğünü söyleyen Dilek Çakır, silahın internetten aldığını ve 500 TL'ye kızlarının öldürüldüğünü söyledi.

ÇOCUKLARINI NEDEN VERDİ?

Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi. Polis kontrolüyle çocuklarını verdiğini söyleyen Dilek Çakır, o gün arkadaşıyla çocuklarını verdiğini söyledi.

2 kızı babaları tarafından katledilen anne cenazede en önde saf tuttu
İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hakimler savcılar artık odalarınızda oturacağınıza baunlara kafa yorun lütfen inin sahaya odadan hayat ve adalet dağıtılmaz düşüncesindeyim
@muratzerey AYNEN KARDEŞİM DÜŞÜNCENDE HAKLISIN İSTERSELER SOKAKDADA ADALET DAĞITIRLAR KENDİ ADIMA BANA YETKİ VERSELER SOKAKDA OKADAR ÇOK YANLIŞ İNSAN TÜRLERİ VARKİ OKADAR OLUR LAFA GELİNCE AHKAM KESEN İNSAN GÖRÜNÜMLÜ MAHLUKATLAR DOLU SOKAKLAR TEMİZLEMEKLE BİTMEZ TEK OLURSAN BİTMEZ O DEDİKLERİN OTURMAYACAK SOKAKLARDA NÖBETÇİ OLACAK POLİS OLACAK ZABITA OLACAK OZAMAN ADLİYELERDE DOSYALAR AZALIR YOKSA YOK
allah kimselere bu acıları yaşatmasın.
Allah bu Anneye Hz.Eyüp sabrı versin . Allah yardımcısı olsun.inşaAllah
Allah kimseye yaşatmasın çok zor ama hiçbirşey tek taraflı değildir bir çocuk annenin olduğu kadar babanında görmeye hakkı vardır buna sebebiyet veren ne olduda acaba adam cinnet geçirdi kendinide öldürdü
İnternetten silah satışı yasaklansınnn
inşalla o baba müsvettesi diğer tarafta en dayanılmaz şekilde acı çekmeye başlamıştır ... sonsuza kadar...
SÖZÜN BİTDİĞİ YER ÖNLEMLER ÖNLEMLER
o silahı o meleklere doğrultup, minicik bedenlerini nasıl kurşunla doldurdun adi . Cehennemden hiç çıkamazsın inşallah. Rabbim anneye sabır versin
internetten sipariş verdi diyor silah aşmak neden bu kadar kolay ? yeni gelen yasa ile bakkaldan bile alabilirler hükümet uyuma harekete geç
ÇOK ÜZÜCÜ İZLERKEN AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL YAA BİZ İNSAN YETİŞTİREMİYORUZ BAKIN İNSAN YETİŞTİRMEK APAYRI BİŞEY TOPLUM OLARAK İYİ DÜRÜST SAMİMİ BİR TOPLULUK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ .
Allah hiçbir anneyi çarasiz bırakmasın.Bu acıyı hıcbır aileye yaşatmasın. kadın kimse sahip cıkmadı dıye feryad edıyor.bu ve buna benzer olayların bundan sonra yaşanmaması için bu tür olaylarda ilgili mercilerin daha dikkate alır bir tavır sergilemesini ümit ederim.
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