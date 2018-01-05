Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Dilek Çakır gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Anne eve girdiği anda kızları 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Sinir krizi geçiren anne cenaze sırasında "Neredeydiniz" sorusunu sorarak yaz döneminden beri boşanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

CANLI YAYINA KATILDI

Canlı yayına katılma nedeni olarak bir daha böyle olayların yaşanmamasını istediğini söyleyen Dilek Çakır aynı zamanda Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu. Bebeklerin emzikleriyle canlı yayına çıkan Dilek Çakır kimseye kendisini inandıramadığını söyledi.

Dilek Çakır yaptığı açıklamada, Ali Yardım'ın ailesini tehdit ettiğini söyledi. Ailesine silah dayadığını söyleyen Dilek Çakır, 2 çocuğunun da katil babadan kaçtığını söyledi. 3 yaşındaki çocuğunun pompalı silahla öldürüldüğünü söyleyen Dilek Çakır, silahın internetten aldığını ve 500 TL'ye kızlarının öldürüldüğünü söyledi.

ÇOCUKLARINI NEDEN VERDİ?

Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi. Polis kontrolüyle çocuklarını verdiğini söyleyen Dilek Çakır, o gün arkadaşıyla çocuklarını verdiğini söyledi.