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Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 06:24 | Son Güncelleme

Ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki İ.G. adlı kız çocuğu Adana’da lüks bir apartmanın çatısında bulundu.

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki İ.G. adlı kız çocuğu dün Adana’da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu.

Seyhan, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan lüks bir apartmanda, apartman görevlisi tarafından bulunan kız, olay yerine çağrılan polis tarafından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğu, İskenderun’da 3 yıl önce kayıp başvurusu yapan ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kayıp Kız adana

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