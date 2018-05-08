Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki İ.G. adlı kız çocuğu dün Adana’da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu.
Seyhan, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan lüks bir apartmanda, apartman görevlisi tarafından bulunan kız, olay yerine çağrılan polis tarafından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gazete Habertürk'ün haberine göre hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğu, İskenderun’da 3 yıl önce kayıp başvurusu yapan ailesine teslim edildi.
Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler
Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı
İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Okuyucu Yorumları 0 yorum