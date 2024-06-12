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Astsubay dehşetinde korkunç detaylar! 'Kafasına silah dayadı, boğazını bıçakla kesti'

12.06.2024 16:59
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Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 10 yıllık eşi Seda Ergül'ü (35), 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldürdü. Korkunç cinayetle ilgili detaylar ise kan dondurdu. Davada tanık olarak dinlenen, kadının ilk eşinden olan kızı Sedef Soysal, "Zanlı daha önce de annemin boğazını bıçakla kesmişti. Bir kez uyurken boğazını sıkarken yakalayıp, engel oldum. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olamıyordu" dedi. İşte detaylar...

Astsubay dehşetinde korkunç detaylar! 'Kafasına silah dayadı, boğazını bıçakla kesti'

Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül, 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Seda Ergül'ün, iddiaya göre terziye gitmek için aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Seda Ergül, hayatını kaybetti.

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BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Öldürülen Seda Ergül’ün cinayete kurban gitmeden bir gün önce doğum günü olduğu ve eşi tarafından üzerinde "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Yaşar Ergül hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ergül, öldürülen kadının annesi Nevzat, babası Hacı Ömer, ağabeyi Soner Güveloğlu, kızı Sedef Soysal ile taraf avukatları katıldı.

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'35 YAŞINDAKİ KIZIMI ELİMDEN ALDI'

Mahkeme heyeti, müştekileri ve olayla ilgili bilgisi olan tanıkları dinledi. Anne Nevzat ve baba Hacı Ömer Güveloğlu damatlarından şikayetçi oldu. Nevzat Güveloğlu, "Kızım hiçbir şey anlatmazdı. 35 yaşındaki kızımı elimden aldı. Yavrumun 4 çocuğu vardı. Torunlarım her gün 'Annemiz gelecek mi' diye soruyorlar" diyerek ağladı. Hacı Ömer Güveloğlu da adalete güvendiğini belirterek, sanık damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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'ANNEMİN KAFASINA SİLAH DAYIYORDU'

Öldürülen Seda Ergül’ün ilk eşinden olan kızı Sedef Soysal üvey babası Yaşar Ergül'ün devamlı annesine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını söyledi. Üvey babasının kıskançlık yüzünden annesinin başına silah dayadığını iddia eden Sedef Soysal, "Bir keresinde de boğazını bıçakla kesti. Uyurken Yaşar Ergül annemin boğazını sıkıyordu. Annemi kurtardım, o sırada dayağı da yedim. Bu adamın kıskançlığı vardı. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olamıyordu" dedi.

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'AKLIMDAN GİTTİ'

Müşteki ve tanıkların ifadeleri sonrası söz hakkı verilen sanık Ergül, eski savunmalarını tekrarladığını söyledi. Daha önceki savunmasında, eşinin çocukları bahane ederek 2 aydır kendisiyle yatmadığını iddia eden sanık Ergül, "Söyleyecek birçok şey aklımdaydı. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Aklımdan gitti" diye konuştu. Sanık Ergül, mahkeme başkanına, ifadeleri alındıktan sonra duruşma salonundan çıkartılan tanıklara, "Benim eşime canım, hayatım diye konuştuğumu da sorsaydınız" dedi.

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TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Ergül'ün eşini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyip tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Astsubay Adana
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