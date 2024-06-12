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  4. Kocaeli'de fabrika yangını! Büyük tehlike: Alevler akaryakıt istasyonunu tehdit ediyor

Kocaeli'de fabrika yangını! Büyük tehlike: Alevler akaryakıt istasyonunu tehdit ediyor

12.06.2024 15:42
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken; yangının, fabrikanın bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi var. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Kocaeli'de fabrika yangını! Büyük tehlike: Alevler akaryakıt istasyonunu tehdit ediyor

Gebze ilçesinde saat 13.30 sıralarında Balçık Köyü Mahallesi Molla Fenari yolunda bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine AFAD, Kocaeli ve ilçeleri ile Organize Sanayi Bölgesi’nin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken alevler hızla yayıldı.

AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMA İHTİMALİ VAR

Yangının bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangında ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi.

KOCAELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

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(DHA-İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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