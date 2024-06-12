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  4. Yer: Ümraniye! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı... Bakan Tunç'tan açıklama geldi 'Gözaltına alınmıştır'

Yer: Ümraniye! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı... Bakan Tunç'tan açıklama geldi 'Gözaltına alınmıştır'

12.06.2024 14:51
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12.06.2024 14:51
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Ümraniye’de bir okulda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden abi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından açıklama yaparak şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İ.D., öğretmenler odasında V.K. ve O.B. ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın’ diyen İ.D. öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç paylaşımında "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Ümraniye
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