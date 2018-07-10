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Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakalayarak kasığından ve cinsel organından defalarca bıçakladı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı.

SOSYAL MEDYADA DEPREM ETKİSİ YARATTI

"Kızını taciz eden sapığı yakalayarak hadım etti" başlığı ile paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Daha sonra da marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.

"TACİZ ETTİĞİ KIZIN BABASI YAPTI"

Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

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Ankara cinsel organ taciz sosyal medya

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