Antalya Aksu'da orman yangını (4)

ANTALYA’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan, seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. 9 saat süren söndürme çalışmalarının ardından açıklama yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

