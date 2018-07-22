Antalya Aksu'da orman yangını (4)

ANTALYA’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan, seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. 9 saat süren söndürme çalışmalarının ardından açıklama yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum