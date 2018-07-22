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Antalya Aksu'da orman yangını (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 22:40 | Son Güncelleme

ANTALYA’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan, seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

ANTALYA’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan, seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. 9 saat süren söndürme çalışmalarının ardından açıklama yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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