Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

İddiaya göre, gece yarısı Güvercintepe Mahallesi'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki bavul gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi. Bavullardan kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki bavula konulmuş ceset parçaları buldu.
Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
(DHA / İHA)
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