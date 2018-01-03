HABER

Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 04:08 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Karaman'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı 18 yaşındaki Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 860 Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, D.T. eskiden kız arkadaşı olan Ceyda Aycan’ı (18), konuşmak için parka çağırdı. Ceyda Aycan da kız arkadaşı S.K’yi yanına alarak parka gitti.

Parkta buluşan D.T. ile Ceyda Aycan, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine D.T., belinden çıkardığı tabanca ile Ceyda Aycan’a üç el ateş etti. Kurşunlardan birisi Ceyda Aycan’ın sırtına gelmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ceyda Aycan’ın yanındaki kız arkadaşının feryadını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan genç kızı hemen Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı parkta geniş güvenlik tedbiri aldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra bir otomobille kaçan D.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA / İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı Karaman kadın cinayeti erkek şiddeti

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazıklar olsun sizin gibi mshlukatlara be, kim oluyorsunuzda insan canı alıyorsunuz, bah ölene vah ailesine
Diğer Haberler
Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.