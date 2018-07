Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Merkez Yıldırım ilçesinde, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.'nin, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanmasına devam edildi. 8 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık ile kayınvalidesi Ayşe Ü. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Önceki duruşmada, "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçlayan B.E. ise duruşmaya katılmadı.

SANIĞIN EŞİ: BOŞANMAYA KARAR VERDİM

Duruşmada sanık Berk D.'nin eşi N.D. tanık olarak dinlendi. N.D., "Eve yerleştirdiğimiz kamera görüntüsünde eşim, kardeşimin üzerindeki yorganı kaldırıyor. Eşimin kardeşimle anlaşamadığını, aralarının iyi olmadığını aile büyüğümüz eniştem U.P.'ye anlattım. Eniştem, eşimle konuştu. Her iki konuşmayı da gizlice dinledim. Eşim hiçbir şekilde olayı inkar etmediği için böyle bir olayın varlığına inandım ve ondan boşanmaya karar verdim" dedi.