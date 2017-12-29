Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Dail Mail’de yer alan habere göre Oregon’da bir mahkeme beş yıl önce lezbiyen Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çiftine dini sebeplerle düğün pastası yapmayı istemeyen ve bu sebeple dava edilen fırıncı Aaron ve Melissa Klein’a lezbiyen çifte ödenmek üzere 135 bin dolar tazminat cezası verdi.
Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çifti temyiz mahkemesinden çıkan karar için, “Oregon fırınların ve diğer dükkanların kapısına “sadece hetero çiftler girebilir” yazılı işaretler asılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.
DHA
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