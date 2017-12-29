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Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 14:01 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD’nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara 135 bin dolar tazminat cezası verildi.

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Dail Mail’de yer alan habere göre Oregon’da bir mahkeme beş yıl önce lezbiyen Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çiftine dini sebeplerle düğün pastası yapmayı istemeyen ve bu sebeple dava edilen fırıncı Aaron ve Melissa Klein’a lezbiyen çifte ödenmek üzere 135 bin dolar tazminat cezası verdi.

Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çifti temyiz mahkemesinden çıkan karar için, “Oregon fırınların ve diğer dükkanların kapısına “sadece hetero çiftler girebilir” yazılı işaretler asılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

DHA

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ABD lezbiyen eşcinsel pasta Oregon lezbiyen çift düğün pastası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o hakim için tazminat davası aç.onuda sen kazanırsın.ne saçma ülke bu
Ben anlamıyorum böyle ahlaksız ve doğaya aykırı bir ilişkiyi insanlar kabul etmek zorunda mı neyin tazminatı herkesin inandığı değerler var asıl siz saygılı olun cezayı kendinize kesin modern devlet olmak demek her boku yemek demek değildir.
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