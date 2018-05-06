Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı’nın Vali Konağı’na yakın bölgesinde farklı düğünlerden gelen Mesut Altınyurt kontrolündeki 71 BA 684 plakalı otomobil ile Ramazan Hato (41) kontrolündeki 06 RRC 94 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
2 ÖLÜ, 5 YARALI
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ramazan Hato, Adil Yeşilyurt (19) ve Berat Karagöz’ü Yüksek İhtisas Hastanesi’ne ve Mesut Altınyurt, Mustafa Kılıçarslan (40), Batuhan Çorak (20), Sıtkı Pozan (18)’ı Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Batuhan Çorak ve Adil Yeşilyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
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