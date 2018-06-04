Hırsızlık şüphelisi kamera kayıtlarıyla yakalandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yazlık evler ve iş yerlerine girerek para, ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldığı öne sürülen İ.E. (17), güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalanıp, tutuklandı.
Sivas kent merkezinde Esenyurt ve Karşıyaka Mahallesi ile İmaret köyünde bulunan yazlık evler ile iş yerlerinde çeşitli tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 20 günlük yoğun çalışması sonucunda 120 apartman ve iş yerinin kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin İ.E. olduğu belirlendi. İ.E.'nin 15 farklı hırsızlık olayına karışarak 3 bin lira para, ziynet eşyası ile elektronik alet çaldığı tespit edildi. Şüpheli, polisin yaptığı operasyonda evinde çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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