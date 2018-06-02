Iğdır'da PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

IĞDIR, (DHA)- IĞDIR kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen mağarada, mühimmat ele geçirildi.

Iğdır kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgütün kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada arama yapan güvenlik güçleri, 42 adet DM-11 antipersonel mayını, 11 TNT kalıbı, 52 fünye, 1 el bombası, 1 bombaatar mühimmatı, 1 aydınlatma mayını ve dokuz RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI



