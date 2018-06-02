HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Iğdır'da PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

IĞDIR kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen mağarada, mühimmat ele geçirildi.

Iğdır'da PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

IĞDIR, (DHA)- IĞDIR kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen mağarada, mühimmat ele geçirildi.
Iğdır kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgütün kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada arama yapan güvenlik güçleri, 42 adet DM-11 antipersonel mayını, 11 TNT kalıbı, 52 fünye, 1 el bombası, 1 bombaatar mühimmatı, 1 aydınlatma mayını ve dokuz RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da PKK'nın patlayıcıları ele geçirildiIğdır'da PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
İntihara kalkışan kadına 'yapma ne olur' diye seslendilerİntihara kalkışan kadına 'yapma ne olur' diye seslendiler
Ayvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.