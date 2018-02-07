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İnanılmaz olay... Saç ve sakız mağduru!

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 13:56 | Son Güncelleme

Konya’da, 12 yaşındaki kızın midesinden 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santim büyüklüğünde taş sertliğinde saç ve sakız yumağı çıkarıldı.

İnanılmaz olay... Saç ve sakız mağduru!

3 yıldır karın ağrısı şikayeti çeken 12 yaşındaki Neslihan Karakoç, son zamanlarda ağrıları artınca doktora başvurdu. Yapılan muayenede hastanın karın üst kısmında çok sert ele gelen bir kitle tespit edildi. Çekilen tomografide mide içerisini tamamen dolduran bir kitle ile karşılaşan doktor ameliyatla kız çocuğunun midesini kaplayan, 20x15x12 santimetre ebadında saç ve sakızdan oluşan taş sertliğinde bir yumağı parçalayarak çıkardı.

Ameliyatı gerçekleştiren Operatör Doktor Bülent Erenoğlu, çok önemsenmeyen bu durumun özellikle stres altında sınava çalışan çocuklarda bilinçsiz olarak elini saçıyla oynaması ve sonrasında saçı bir şekilde yemesiyle oluştuğunu söyledi. Erenoğlu şöyle konuştu: “Saç içerisinde bulunan sindirilemeyen keratin maddesi nedeniyle saç yumak halinde midede birikmeye başlıyor. Belli bir büyüklüğe çıktıktan sonra mideden atılması mümkün olmuyor. Hastamız 50’ye yakın sakızda yuttuğu için bu kitle tamamen taş sertliğinde yuvarlak 20 santimetre ebata ulaşan kitle halini almıştı. Eğer tedavi olmamış olsaydı enfekte bir kitle haline gelmiş, ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği gibi midede tıkanıklığa da neden olabilirdi. Hastamızda ciddi oranda iştahsızlık, çabuk doyma, karın ağrısı şikayetleri vardı. Aslında bu bir davranış bozukluğu. Trikotillomani dediğimiz bir hastalığın belirtisi. Saç yenildikten sonra midede top halinde birikmeye başlıyor ve kocaman bir kitle oluşturuyor. Saç sindirilmeyen bir maddedir ve sakızda uzun süre midede kalan bir gıdadır. Saç ve sakız birleşince mideyi dolduran dev bir kitleye dönüşüyor ve bu aşamadan sonra hastanın ameliyat edilmesi gerekiyor. 2 bin 850 gram ağırlığında bu kitleyi midede parçalara ayırarak dışarı aldık.”

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'ÇİĞNEDİĞİZ SAKIZI YUTMAYIN'

Neslihan Karakoç, yaşıtlarına uyarılarda bulunarak saçlarını yememelerini ve çiğnedikleri sakızları da yutmamaları uyarısında bulundu. Karakoç, “Son yıllarda karnımda bir sertlik oluşmaya başladı. Saçtan kaynaklandığını bilmiyordum ama sakızı her çiğnediğimde yutuyordum. Ders çalışırken ve oyun oynarken saçımı ağzıma alıyordum. Bunun ameliyatla alınacağını tahmin etmemiştim. Ameliyatla kitleler alındı. Çok şükür yeme içmeye başladım ve bugün taburcu olacağım. Arkadaşlarım benim yaptıklarımı yapmasın, sakızlarını yutmasın” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mide Konya sakız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2 bin 850 gram he. :)) yaklaşık 3 ton.Nasıl sığmış midesine
cocuklarımızı uyaralım sakızlarını yutmasınlar ailelerrr
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