İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. 17.00 sıralarında depoya giren ekipler, imalathane ile karşılaştı.
POLİS EL KOYDU
Polis, depoda bir parfüm dolum makinesi, onlarca bidon sahte parfüm yapımında kullanılan esanslı alkol ile satışa hazır 2 bin şişe sahte parfüm ve doluma hazır 10 binlerce parfüm şişesine el koydu. Operasyonda ayrıca depoyu imalathaneye çeviren ve işleten bir kişi burada yakalanarak, gözaltına alındı.
DHA
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