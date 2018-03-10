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Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 03:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde üzerine demir korkuluk devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşandı. İddiaya göre 3 yaşındaki Muhammed Mustafa Aslan, oyun oynamak için okulun demir korkuluklarının arasındaki boşluktan bahçeye girdi. Duvar dibinde oyun oynayan çocuğun üzerine demir korkuluk devrildi.

KURTARTILAMADI

Korkulukların sivri ucu başına saplanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğunun demir korkuluğun altında kaldığını gören baba Mustafa Aslan koşarak demir korkulukların altından çıkartmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardımıyla çıkartılan küçük çocuk, özel bir araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken sinir krizi geçiren anne ve babaya ise hastanede sakinleştirici iğne yapıldı.

MAHALLELİ ÖNLEM ALINMADIĞINI İDDİA ETTİ

Mahalleli önlem alınmadığını iddia etti.

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Çocuğun ölümünün ardından mahalle sakinleri demir korkulukların telle bağlandığını iddia etti. Demir korkulukların her an düşecekmiş gibi sallandığını iddia eden vatandaşlar, tepki gösterdi. Çocukların sürekli okul bahçesine girip oyun oynadığını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

(İHA)

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Şanlıurfa Eyyübiye korkunç olay Okul demir korkuluk

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen 3 yaşında çocuğu başıboş bırak sonra suçu başkasında ara gözünün önünden ayırmayacaksın
allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın! ailesine sabırlar ve baş sağlığı diliyorum
3yasinda çocuğu yanlız başına dışarı bırakan ana baba yada her kimse bu vijdan azabini cekiceksiniz yavrum daha 3yasinda melek oldu gitti
Ahhh Turkiyem ahh.100000 yıl geçsede bilinçlenemessin.Sorumsuz ön gorusuz zekasi dusuk idareciler okula gelirse yada turkiyenin cogu kurumuna olanlar bu işte
ya allah aşkına bu kaçıncı rabbım rahmtler eylesın yavrumuza bu sorumsuzluğun cevabını kım nasıl vrecek yekılı tkılı ınsanlar uyuyormu bir başsağlığı tazıyeler bir hafta sonra butun milli eğitım camıasında unutulanlar yerınıalır bu olayda demekkı cek caklarla olmuyor köklü bir değişim lazım bu ülkede sebep olanlar cezasını cekmelıııı
birisi öldüya şimdi o demir kapı yapılır. birisi ölmeden önlem almayı ögrendiğimiz gün gelişmişiz demektir. yoksa böyle vahşi yaşama devam.
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