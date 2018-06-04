Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Çayırova'da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir genç kız ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Binaya gelen polis, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan E.K. ve M.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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