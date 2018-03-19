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Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 08:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil faciaya neden oluyordu.

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kaza, dün akşam saatlerinde Liman Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Liman Caddesi yönünden gelen M.T. idaresindeki 26 E 0243 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bu sırada, Atatürk Caddesi yönünden gelen ve Liman Caddesi istikametine dönmek isteyen V.A. yönetimindeki 35 ENZ plakalı otomobile çarptı. M.T.'nin idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak defalarca takla attı.

Daha sonra, her gün yüzlerce yayanın aktif olarak kullandığı kaldırımda bulunan bir iş yerine çarparak durabildi. Kazanın akşam saatlerinde olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kazası Konak

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