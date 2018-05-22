Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri, A.Ş.'nin sosyal medya hesabından bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu videoyu paylaştığını gördü. Dernek üyeleri, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları araştırma sonucu A.Ş.'nin adresini belirledi.

KENDİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ



Görüntüdeki kişinin kendisi olmadığı ileri süren A.Ş., savunmasında, ''Cep telefonumu bir kıraathanede unuttum. Orada bilmediğim şahıslar tarafından telefonuma yüklenmiş. Bu görüntüler bana ait değildir'' dedi.

625 LİRA CEZA



A.Ş.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'Hayvana kötü muamele yapmak' suçundan 625 lira idari para cezası uygulandı. Dernek ayrıca A.Ş. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. (DHA)



