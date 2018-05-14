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Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İzmir’in Bornova ilçesinde, çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkarıp benzinliğin marketine çorapla giren adamın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Mayıs günü sabah saat 09.45 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesinde meydana geldi. Üzerinde çalıştığı iş yerine ait tişört bulunan ve benzinliğe yaya olarak giren 50 yaşlarında bir adam, ayakkabılarını fazla çamurlu olduğu için benzinliğin içindeki market kapısının önünde çıkardı. Markete çoraplarıyla giren adam, alışverişini yaptıktan sonra kapının önüne bıraktığı çamurlu ayakkabılarını giyip yoluna devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

Duyarlı vatandaşın bu görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

'EMEĞE, EMEKÇİYE SAYGI'

Şahsı tanımadıklarını ancak sürekli benzinliğin marketinden alışveriş yaptığını belirten benzinlik çalışanlarından Deniz Akçay, “Şahsen tanımıyoruz ama sürekli gelen müşterimiz. Emeğe, emekçiye saygı gösteren, çok değerli bir ağabeyimiz. Gelirken ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark etmiş, markete yeni paspas atıldığı için ayakkabılarını çıkartıp içeriye çoraplarıyla girmiş. Çok şaşırdık. Yerler 5 dakika önce silinmişti. Emekçiye verdiği değerden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hep şov hep şov. görüyorlar dürüst temiz insanların yaptıklarını, hemen kopya, biraz değişik şeylerin peşine düşün looo
keşke herkeste senin 0nda birin kadar bu saygı olsa abi.. tebrik ederim .. iyiki varsın..
ulan şu güzelim ülkemden ne istiyorsunuz ...! kahramanıda hainide bu kadar çok olan başka ülke yok
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