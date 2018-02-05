'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi'nde 1 yıl önce 70 dönüm alanda etkili olan heyelan sonrası 2 ev yıkılıp 12 ev oturulamaz hale gelirken, bölgedeki kaymalara 1 yıldır önlem alınamadı. Mahallede heyelanların önüne geçmek için yaklaşık 6 milyon TL maliyetli 350 fore kazığın çakılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi'ndeki heyelan tehdidi yaklaşık 1 yıldır çözüm bekliyor. Yeraltı sularından kaynaklandığı belirtilen heyelanlar sonucu 2 ev tamamen yıkılırken, 12 ev de oturulamayacak hale geldi. Her yağışın ardından hareketlenen toprak zemin nedeniyle bölgede bulunan bir cami ve mezarlıkta heyelan riski taşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sorunun çözümü için bir proje hazırlatıldı ve hazırlanan proje İl Afet Müdürlüğü'ne gönderildi. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak 350 fore kazıklı projenin ödenek gönderilerek hayata geçirilmesi halinde mahalledeki heyelanların da önüne geçileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şadoğlu, bölgedeki ana kayanın üzerinde yumuşak bir tabakanın olduğunu belirterek önlem alınmadığı taktirde hareketlenmelerin devam edeceğini söyledi. Şadoğlu, "Heyelandan bir süre sonra olay yerine giderek incelemelerde bulunarak, araştırmaları yaptık. O bölgeyi fore kazıklarla güçlendirme projesi hazırladık" dedi.