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Ormanlık alanda tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Mecit Çukur (32) ormanlık alanda tüfekle vurularak hayatını kaybetmiş bulundu.

Ormanlık alanda tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Aziz GÜVENER/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Mecit Çukur (32) ormanlık alanda tüfekle vurularak hayatını kaybetmiş bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Dün gece saatlerinde, Ferizli Sinanoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan geçen vatandaşlar yol kenarında park halinde bir araç ve 10 metre ilerisinde tüfekle vurulmuş halde bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen kişinin Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi'nde yaşayan Mecit Çukur olduğunu belirledi. Söğütlü'deki 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada şef olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Mecit Çukur'un dün akşam saatlerinde mahallesinde gezerken görüldüğü, ancak daha sonra kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mecit Çukur'un cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna yönelik inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

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