'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

Dokuzçeltik mahallesindeki Kanal Camisi'ne 17 Temmuz 2017'de saat 20.00 sıralarında gelen A.B., cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz'a, arkadan yaklaşıp, omzundan, sırtından, göğsünden ve boğazından yedi bıçak darbesiyle yaraladı. Cemaatin müdahale ederek engellemeye çalıştığı A.B. kargaşadan yaralanıp kaçtı. Ağır yaralanan imam Osman Deniz hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra yakalanan A.B. tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, A.B.'nin 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, 20 yıldan beri Kanal Camisi'nde imamlık yapan Osman Deniz'in, en az yedi bıçak darbesi aldığı, boğazının ön kısmında da kesici alet yaralaması olduğu, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

'RÜYAMA GİRDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM'

A.B., iddianameye yansıyan ifadesinde ise aynı mahallede oturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cami imamını tanımıyorum. Birkaç kez mahallede gördüm. İmam, altı aydır rüyalarıma girip, sapıkça şeyler yapıyor ve bana küfür ediyor. Bu nedenle evde bulunan ekmek bıçağını alıp camiye gittim. Namaz kıldıran imamı bıçakladım. Birkaç defa bıçağı vurdum. Tam olarak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra cami cemaati üzerime geldi. Bu nedenle kaçtım. Bıçağı boş bir tarlaya attım."