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'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 15:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da geçen yıl girdiği camide cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz'i (64), yedi yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A.B. (31) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, imamın altı aydır rüyalarına girip sapıkça şeyler yaptığını ve kendisine küfrettiğini, bu nedenle de eylemi gerçekleştirdiği söylediğini belirten tutuklu sanık, A.B.'nin hastaneden alınan raporda akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

Dokuzçeltik mahallesindeki Kanal Camisi'ne 17 Temmuz 2017'de saat 20.00 sıralarında gelen A.B., cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz'a, arkadan yaklaşıp, omzundan, sırtından, göğsünden ve boğazından yedi bıçak darbesiyle yaraladı. Cemaatin müdahale ederek engellemeye çalıştığı A.B. kargaşadan yaralanıp kaçtı. Ağır yaralanan imam Osman Deniz hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra yakalanan A.B. tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, A.B.'nin 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, 20 yıldan beri Kanal Camisi'nde imamlık yapan Osman Deniz'in, en az yedi bıçak darbesi aldığı, boğazının ön kısmında da kesici alet yaralaması olduğu, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

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'RÜYAMA GİRDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM'

A.B., iddianameye yansıyan ifadesinde ise aynı mahallede oturduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Cami imamını tanımıyorum. Birkaç kez mahallede gördüm. İmam, altı aydır rüyalarıma girip, sapıkça şeyler yapıyor ve bana küfür ediyor. Bu nedenle evde bulunan ekmek bıçağını alıp camiye gittim. Namaz kıldıran imamı bıçakladım. Birkaç defa bıçağı vurdum. Tam olarak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra cami cemaati üzerime geldi. Bu nedenle kaçtım. Bıçağı boş bir tarlaya attım."

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Sanığın savunmasında psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını söylediğini belirten savcı, ancak savunma içeriği dikkate alındığında akıl sağlığı yönünden şüphe oluştuğunu ve bu nedenle gözlem altına alınarak rapor alınması için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiğini kaydetti.

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Alınan raporda şüphelinin cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini ifade eden savcı, A.B.'nin, imam Deniz'i öldürmeyi planladığını vurguladı. Şüphelinin belirli bir kurgu dahilinde hareket etmesi dikkate alındığında, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' koşullarının oluştuğunu vurgulayan savcı, A.B.'nin bu suçtan cezalandırılmasını istedi.

İddianame, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. (DHA)

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İmam Diyarbakır bıçaklı saldırı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
salarlar yakında
doğrudur valla inanırım????
mantıklı haraket
Anlamadım imam ne yapmış ki!
yok ya adam öldürmek bahane oldu hadis şeriflere bakın kıyamet alameti olarak geçiyor İŞTE TÜRKİYE İNSANIN BİTİRME PLANLARI BUNLAR TÜRKLER ORTADAN KALDIRMAK VEDE MÜSLÜMANLARA ÖLDÜRMEK SONRASI RAHAT VEDE GÜZEL HAYATLAR O VALLAHİ NE RAHATLIK YALAN DOLAN SİZLER SÖYLENİN ALLAH AŞKINA
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