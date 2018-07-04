Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonunda Samsun merkez ve Trabzon'da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 3 bin 932 paket gümrük kaçağı sigara, 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum