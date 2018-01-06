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Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 09:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aksaray'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili, Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren eşi Şükrü Akdağ (52) gözaltına alındı. Tuncer Kütük'ün olaydan saatler önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayın yaptığı ortaya çıktı.

Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray- Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki tarlada, hasarlı bir otomobil görüldü. 68 BM 327 plakalı otomobil içinde biri kadın iki kişi, kanlar içinde hareketsiz bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Sürücü Tuncer Kütük'ün(27) vücuduna isabet eden 2 kurşunla, yanındaki Mediha Akdağ'ın(50) da 3'ü başına olmak üzere 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

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EŞYALARINI TAŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Jandarma, Konya'da oturan Mediha Akdağ'ın, eşi Şükrü Akdağ ile ayrı yaşadığı ve yaklaşık iki yıldır boşanma davalarının sürdüğünü belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Mediha Akdağ'ın, olay günü eşyalarını Aksaray'da oturan Tuncer Kütük ile eşyalarını bir otomobile yükleyip, Aksaray'da tuttuğu eve götürdüğünü belirledi. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan Mediha Akdağ'ın eşi Şükrü Akdağ iddiaya göre, durumu öğrenip peşlerine düştü. Takip edildiklerini anlayan Tuncer Kütük’ün panikle direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç şarampole düştü. Şükrü Akdağ, burada önlerini kestiği araçtaki eşi ve Tuncer Kütük'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma yapılan çalışma sonucu Şükrü Akdağ'ı, dün akşam saatlerinde Konya'da saklandığı evde gözaltına aldı. Akdağ, sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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'OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI' PAYLAŞIMI

Tuncer Kütük'ün ise olaydan saatler önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayın yaptığı, yanındaki Mediha Akdağ'a da sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Görüntülerde Kütük'ün, sosyal medyada konuştuğu bir kişiye de 'Operasyon başarıyla tamamlandı' demesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet yasak aşk Aksaray

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
27 yasinda 50 yasindaki daha bosanmamis kadinla ask yasiyo adami boyle dikerler
Sapkınlık diz boyu allah sonumunuzu hayır etsin
yani hak etmisler arsiz pislikler
su testisi su yolunda
Aşk adamı kör eder..
Üzüldüm! ama kadının kocasına!
27 ve 50 yaşında mı? sevgili mi :o bakın, 32 yaşındayım ve Benim annem daha 48 yaşında...!
Evet adamın sizi öldürmesi büyük bir yanlış.Kesinlikle tasvip etmiyorum.Ama sizin yaptığınızıda pek doğru bulmuyorum.
27 yaşındaki oğlanın facesinede baksan dindar temiz bi oğlana benziyor ama malesef oğlanın facesinde bir arkadaş yazmıştı yanlış yollarda sın uyardım o kadar diye allah taksiratlarını affetsin
allah akıl fikir versin bok yoluna gittiler
su testisi su yolunda kırılır haketmişler ölümü
operasyonu böyle tamamlarlar işte.
adama dogrudan adres bıldırımı yapmıslar surdayız gel bızı oldur dıye.sız sız olun su yer bıldırımı olayını telefonlarınızdan kapatın.valla dost var dusman var.
iyi olmuş mustahak böylelerine
Şimdi Bunlar Köylük Yerde Tek Eğlence Olarak Tv Kanallarındaki Rezillikleri İzleyerek Onlara Özeniyolar Ve Bu Özentilikleri,Tv dekileri Matah Bişey Sanmaları Cahillikleriyle Birleşince Sonuç Ortada...Yazıklar Olsun Herşeyi Normalleştrip Ekranlarda Servis Edenlere
Operasyon basariyla tamamlanmis salak herif esek cennetine gittin
Resmi olarak boşanmayıp erkeklerle ilişki yaşayan çok kadın var. Kadına yönelik şiddetin sebeplerini uzakta aramaya luzum yok
ALLAH'IM KADINLARIN ŞERRİNDEN SANA SIĞINIRIM.
"Haşa kuluna eza vermez Hüda'sı , herkesin çektiği kendi cezası"
helal olsun
türkiyedeki kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin en temel sebebi reisimizin ilk çıkardıgı kanun olan zinanın tck da suç olmaktan çıkarılması ve medeni kan.mal rejmi degişikligidir..reisimiz bu iki konuda da yanıltıldı kandırıldı bence..allah affetsin..bu yanılgılarla çıkan kanunlardan zarar görenler içinse olacak o kadar ..reisimizin canı sagolsun..
iki yıldır ayrı olan karı koca mahkemece ayrılmış olsalardı acaba nasıl olurdu? eski koca yine vururmuydu vuamazmıydı???.
kadın Hakkı diye bişey yoktur erkek HAKKI vardır:))
operasyon başarısızlıkla sonuçlandı...
Allahim kadinlarin ve azginlarin şerrinden sana siginirim.
öldürmek çözüm değil. keşke boşasaydı. zaten belalarını bulurlardı. öldürene yazık.
sanat dünyası bunlardan farklımı esra dermancıoğlu 58 yaşında sevgilisi 30.. bülent ersoy 65 sevgilisi 23 yani gerçekten iğrençler.. ben bu tip ilişkilere hastalık ve psikolojik rahatsızlık gözüyle bakıyorum.. su testisi su yolunda misali..
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