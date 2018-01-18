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Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önünde birbirlerine girdiler

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 14:52 | Son Güncelleme 2 dakika önce

Samsun’da Deniz Ceylan ve aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi İlker Lazoğlu, adliye önünde karşı karşıya geldi. Deniz Ceylan ve yakınlarının tepki gösterip üzerine yürüdüğü Ceylan, polisler tarafından uzaklaştırdı.

Deniz Ceylan ile İlker Lazoğlu 8 ay önce tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, genç kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine gizlice resmi nikah yapıp evlendi. Evlendikten yaklaşık 1.5 ay sonra İlker Lazoğlu eşi Deniz Ceylan’a iddiaya göre şiddet uyguladı. Bunun üzerine genç kadın dava açıp eşinden boşandı. Mahkemece İlker Lazoğlu’na eşinden uzaklaştırma cezası verildi. Yaşadıklarının ardından psikolojisinin bozulduğunu öne süren Deniz Ceylan eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia edip, videosunu sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra açıklama yapan İlker Lazoğlu da eski eşinin açıklamalarını yalanladı.

Deniz Ceylan, bugün babası Engin ve kız kardeşi Derya Ceylan ile ona destek veren bir grup kadınla birlikte Samsun Adliyesi 1’inci Aile Mahkemesi’de görülen koruma tedbirini ihlal davasının ilk celsesi için adliye önüne geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen grup adliyenin dış kapısında bir araya geldi. Bu sırada adliye önüne gelen İlker Lazoğlu, "Cumhuriyet Savcılığı’na verdiğim dilekçelerim var. Ailemizi yıkan, parçalayan, bu kadındır. Bizi mahveden, evime ve dükkanıma saldıran bunlardır" dedi. Deniz Ceylan’ın babası ve kız kardeşi, İlker Lazoğlu’nun üzerine yürüdü. Lazoğlu, "Gördünüz işte sizin önünüzde bana saldırdılar" dedi.

Bu sırada diğerleri de Lazoğlu’nun üzerine yürüdü.

Olay yerinde bulunan polisler Lazoğlu’nu olay yerinden uzaklaştırıp öfkeli grubu sakinleştirdi. Grup daha sonra duruşmayı takip etmek için adliye binasına girdi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kadının şerrinden Allah'a sıgınırım
ALLAH c.c. kadının ve şeytanın şerrinden korusun. amin
Lazoğlu oluyor da Kürtoglu neden olmuyor?
kadın bi başına kaç yeri karıştırıyor görüyorsunuz... adamın birini bulup evleneceğim diyor ailesi reddediyor ailesinin evini bozuyor. sonra boşanıyor adamın evini bozuyor sonra yetmiyor mahkemelerde milleti peşinden sürükleyip milleti birbirine düşürüyor. kaç insan birbirine giriyor... yahu kadın-erkek demeden önce şu kızlara bir söz dinlete bilsek dünya daha da güzelleşecek ama nerde
Erkeğe ve Kocaya şiddete hayır. Kadınların yaptığı nankörlükdür. Erkek yıllarca okur iş bulur çalışır ekmeğini kazanır kadınsa babasının evinde oturur evlenince kocasının getitdiğini yer umduğunu bulamazsa şiddet görüyom der baba evine döner sonra artık onla bunla gezer tozar...
Bence adam haklı. Adamın attığı mesajlar da ortada, öyle cani, saldırgan biri böyle bir yaklaşım içine girmez. Hep kadınlar mağdur hep erkekler canavar yargısı yanlış bir yaklaşım. Burada suçlu olan bence kadın.
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